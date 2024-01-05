Bakan Yerlikaya'dan Fethi Sekin paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;Adı Fethi Sekin'di.Binlerce kahraman polisimizden biriydi.Üç evlat babasıydı.Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit olduO hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.Sonsuza dek…Gururla, minnetle, rahmetle.Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.