Bakan Yerlikaya'dan Fethi Sekin paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Adı Fethi Sekin'di.
Binlerce kahraman polisimizden biriydi.
Üç evlat babasıydı.
Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu
O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.
Sonsuza dek…
Gururla, minnetle, rahmetle.
Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.