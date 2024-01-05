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Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz

İzmir Adliyesi’ne yönelik PKK saldırısını kahramanca engelleyen polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 7. yılında anıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Tunç, “Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Trafik polisi olan Fethi Sekin teröristlere kahramanca müdahale etti. Biz de hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
Ekleme: 5.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 5.01.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 7. yılında anıldı. Törene, şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, kızı Emine Can, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz

KAHRAMANLIĞIYLA FACİAYI ÖNLEDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Bakan Tunç, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı. Trafik polisi olan Fethi Sekin'in teröristlere kahramanca müdahale ettiğini hatırlatan Tunç, 'Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o, hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu.

Tabii Musa Can abimiz, mübaşirimiz, burada görevi başında o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu.' diye konuştu. Bakan Tunç, terörle mücadelenin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, 40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele ettiklerini ve terörün her çeşidiyle mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Tunç, 'Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz' dedi. Törende İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de konuşma yaptı. Bakan Tunç, törenin ardından Fethi Sekin anıtına ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı. Öte yandan Fethi Sekin ile Musa Can'ın şehit edilmelerinin 7. yılı nedeniyle İzmir Adalet Sarayı'nda gün içinde lokma döküleceği, adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
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