  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerine uyarılarda bulundu. Göktaş, "Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur" dedi.

Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Ekleme: 5.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 5.01.2024 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı', Bakan Göktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil devletimizin milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş' görüşünü paylaştı.
Sosyal hizmetler sayesinde millet ile devlet arasındaki ilişkinin güçlendiğine işaret eden Göktaş, 'Hepimiz, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu, bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık, kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız, bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir' değerlendirmesini yaptı.

Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun

'Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz'

Göktaş, il müdürlerinin hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirterek, 'Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı' ifadelerini kullandı.

'Sahada olun'

İl müdürlerine Bakanlığa bağlı illerdeki tüm kuruluşları düzenli ziyaret etmeleri talimatını veren Göktaş, şunları kaydetti:

'Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum'

En ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğini belirten Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi.


Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
CHP’li Belediyeden skandal karar
Başkan Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
İSKİ'nin Ataköy tesislerinde ceset bulundu!
Gazze'deki şehit sayısı 22 bin 600'e yükseldi
Sosyal medya fenomeni Talu çifti yakalandı: İfadeleri ortaya çıktı
Büyük müjde açıklandı! İlk uçuşuna hazırlanıyor
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak
Mehmet Özhaseki: Binalarımızı sıfır toleransla yapmalıyız
İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor
Japonya’da büyük depremin bilançosu: Ölü sayısı 94 oldu
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!