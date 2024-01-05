  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ersoy: Antalya'nın rekor kırmaya devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'ü rekor turist sayısıyla kapatan Antalya'nın rekor kırmaya devam edeceğini belirterek turizm sezonunu ve istihdamı 12 aya yaymak istediklerini bildirdi.

Ekleme: 5.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 5.01.2024 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy: Antalya'nın rekor kırmaya devam edecek
Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki Kazıevi'nde Manavgat ilçesindeki muhtarlar ve AK Parti'nin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine işaret etti.

İlçelerin mahalle bazında ana sorunlarını ve acil ihtiyaçlarını tespit ederek çalışma yürüttüklerini bildiren Ersoy, bu sayede yatırımları doğru şekilde yaptıklarını söyledi.

Antalya'da kültür, turizm ve tarımın öne çıktığına dikkati çeken Ersoy, 'İlimiz turizmin başkenti olarak kabul ediliyor. Manavgat ilçemiz turizmde yatak sayısı bakımından en yüksek yatak sayısına sahip ilçemiz. Bakanlık olarak öncelikli yakinen takip ettiğimiz ilçelerin başında geliyor.' dedi.

Ersoy, Antalya'nın 2023'ü 15,6 milyonun üzerinde turistle kapattığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

'Geçen seneye göre yüzde 16'lık artış söz konusu. Geçmiş yıllara bakıldığında rekor sayıda turist aldığı bir yıl oldu. En fazla turist aldığı 2019 yılının da üzerine geçerek rekor sayıda ziyaretçi sayısıyla Antalya bu seneyi kapatmış oldu. Ocak sonunda kesin rakamlar çıktığında rakamları paylaşacağız. Şu anki verilerle Antalya rekor kırmaya başladı ve devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Antalya'mız her sene üstüne koyarak, rekor kırarak, bu sayıları yukarıya doğru taşımaya devam edecek. Bununla ilgili temennide bulunarak olmuyor, bu işler yaparak, çalışarak oluyor. Bunların hazırlığını yapmazsanız bu rakamları yükseltme şansınız yok.'

Antalya Havalimanı'nın iki yıl önce rekor gelir taahhüdüyle ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, yatırımın hızlı şekilde devam ettiğini, 2024'te ise ilk ilave artış kapasitelerinin devreye alınacağını bildirdi.

Ersoy, Antalya Havalimanı'nın, 2025 yaz sezonunda da kapasitesi iki katına çıkmış şekilde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Artan yoğunluğu karşılamak için geçen ay Antalya-Alanya otoyolunun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildiren Ersoy, 'Bu çok önemli ihaleydi, Antalya'ya olan güveni gösteriyor. Antalya'dan Alanya'ya ulaşımla ilgili en büyük ihtiyaçlarımızdan birisiydi.' dedi.

Arıtma altyapıları ve diğer yatırımların devam edeceğini bildiren Ersoy, Büyükşehir Belediyelerinin yapamadığı altyapı ve arıtma tesisleri dahil birçok yatırımı önceliğe aldıklarını vurguladı.

'NİTELİKLİ TURİSTİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR'

Ersoy, Antalya'yı dünyanın turizm başkenti yapmak için yatırımlara devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Turizmde belirli bir yoğunluğu yakaladık bundan sonra nitelikli turisti yakalamamız gerekiyor. Mümkünse de sezonu 12 aya yaymamız gerekiyor. Side, o açıdan çok önemli. Side turizmin ilk başladığı yerlerden birisi. Ama sezon hala 12 aya yayılmış değil. Bununla ilgili Bakanlık olarak, birkaç çalışma yaptık. Side Antik Kenti'ne çok ciddi yatırım yapıyoruz. Hem kazı bütçeleri ciddi oranda artırıldı hem de aydınlatma sistemlerini devreye alıyoruz.'

Ersoy, 'Geleceğe Miras' Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak, 76 yıldır kazıların devam ettiği Side'de şu ana kadar yapılan kazıların dört katı kazı gerçekleşeceğini, tüm tarihi yapıların restore edilerek ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Özellikle aydınlatmanın buna paralel devam edeceğini bildiren Ersoy, turisti otelin dışında ilçelere çekmek için en büyük çekim noktalarından birinin arkeoloji olduğuna dikkati çekti.

Ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yüzde 45 arttığına işaret eden Ersoy, 'Turizm sezonunu ve istihdamı 12 aya yaymak, gelir grubu yüksek turisti hedeflemek ve turistin otelden şehre inmesini sağlamak istiyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
CHP’li Belediyeden skandal karar
Başkan Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
İSKİ'nin Ataköy tesislerinde ceset bulundu!
Gazze'deki şehit sayısı 22 bin 600'e yükseldi
Sosyal medya fenomeni Talu çifti yakalandı: İfadeleri ortaya çıktı
Büyük müjde açıklandı! İlk uçuşuna hazırlanıyor
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak
Mehmet Özhaseki: Binalarımızı sıfır toleransla yapmalıyız
İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor
Japonya’da büyük depremin bilançosu: Ölü sayısı 94 oldu
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!