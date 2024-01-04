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Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı ile Deniz Limanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlandığını açıkladı.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Ekleme: 4.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, örnek projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Bir çalışma da turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştirildi.

Uçak trafiğinin dört mevsim yoğun olduğu Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen projeye ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlandığını belirtti.

'Ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandıracak'

Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Proje, toplam 3 fazda tamamlanacak olup, 1.faz 2022-2025 yılları arasında, 2.faz 2030 yılında ve 3.faz ise 2038 yılından sonra başlayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Genişleme kapsamında tamamlanacak işlerin büyük çoğunluğu ilk fazda yapılacak. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandırmasını bekliyoruz.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

1800 milyon euroluk yatırım

Proje ile havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve herhangi bir yolcu garantisinde bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Yaklaşık 800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli toplamı 8 milyar 555 milyon euro. Bu miktarın yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bu yatırım ile iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konuk Evi, VIP Terminali, CIP Terminali, Genel Havacılık Terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ Hizmet Binası, DHMİ Lojmanlar, cami ile bunlara ait alt ve üst yapılar ile apron ve taksi yolları sözleşmede belirtilen tarihe kadar bitirilerek hizmete alınacak.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

'Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkacak'

Genişleme projesiyle yolcu kapasitesinin 35 milyon yolcu/yıldan 82 milyon yolcu/yıla çıkarılmasını hedeflediklerini de söyleyen Uraloğlu, “Uçak park pozisyonu 108'den 176'ya çıkarılacak, uçak bakım hangarları bitiminde orta ve büyük gövde uçaklara bakım yapılabilecek, ülke ve bölgemizin istihdamına ve turizm gelirlerine büyük katkısı olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

'40 kilometre boru hattı devreye alındı'

Uraloğlu, Antalya Havalimanının Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımlar kapsamında, havalimanında bulunan uçak yakıtı depolarının bağlantıları tamamlanarak havalimanına hizmet verecek boru hattının devreye alındığını ifade ederek, “Bu sayede uçak yakıtı olan Jet A1 yakıtı Antalya Deniz Terminalinde bulunan akaryakıt depolarından, 40 kilometre boru hattı aracılığıyla havalimanımıza transferi gerçekleştirilecek.” dedi.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

'60 bin tanker karayolu trafiğinden çekilecek'

Deniz Limanı-Antalya Havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, “Şehir trafiği rahatlatılarak karayolu güvenliği artırılacak, bununla birlikte çevre kirliliğinin azaltılması sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede

Uraloğlu ayrıca, belirtilen inşaat çalışmalarının bölgenin ulaşım ve turizmini etkilenmemesi için havalimanı operasyonuna kapatılmadan ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen gerekli inşai önlemler alınarak inşaat çalışmalarına devam edildiğini belirtti.


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