Antalya'da otomobil durağa çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trajik olayda, Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde kontrol kaybı yaşayan bir otomobil, durakta bekleyen bir çift ile bir başka vatandaşa çarptı.Korkunç çarpışmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce sürüklendi. Evli olan çift olay yerinde hayatını kaybederken, kaldırımdaki diğer vatandaş ile otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıGüvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde, otomobilin durakta bekleyenlere hızla çarpması ve ardından yaşanan savrulma anları dehşet verici bir şekilde izlenebiliyor.Olay yerindeki ekiplerin inceleme çalışmaları sürerken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.