Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı

Genel seçimlerden beklediği sonucu alamayan muhalefette CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol imzalamıştı.O dönem altılı masa paydaşlarından bile saklanan protokol, daha sonra Ümit Özdağ tarafından açıklandı.Protokolün ortaya çıkmasıyla birlikte altılı masadan ve DEM Parti'den, CHP'ye tepkiler geldi.Bu tepkilerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ait.Davutoğlu, Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk oldu.Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi'yle yaptığı gizli protokole ilişkin konuşan Davutoğlu, yaşadığı en büyük hayal kırıklığının bu olduğunu söyledi.'Özdağ'ın siyaset anlayışıyla altılı masanın oluşturduğu dokümanlar arasında hiçbir ortak bağ görmüyorum'Altılı masada ortaya konulan belgelerle Ümit Özdağ'ın siyaset anlayışının uyuşmadığını belirten Davutoğlu, 'Beni sükut-u hayale uğratan açık ne net ifade edeyim Ümit Özdağ ile yapılan sözleşmedir. Hayatım verdiğim söze riayetle geçti. Onun dışında ne diyorum bakın Saadet Partisi'yle istediğimiz hızda gitmiyor ama ben öncelikle ahdim Saadet Partisi'yle seçimleri konuşmaktır. Sonra diğer partilerle de şimdi konuşmaya başlıyoruz çünkü artık vakti geldi. O masa dokümanlar ürettik biz, o dokümanlarla ülkeyi yönetirdik biz. Fakat o dokümanların ruhuna aykırı tavırlarıyla bilinen Sayın Özdağ'ın siyaset anlayışıyla altılı masanın oluşturduğu dokümanlar arasında hiçbir ortak bağ görmüyorum.' şeklinde konuştu.Daha sonra Fatih Atik, Davutoğlu'na, 'Sizi hayal kırıklığına uğratan Kılıçdaroğlu muydu?' diye sordu.Davutoğlu ise soruya, 'Tabii yani Kılıçdaroğlu'nun o tutumu hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü nasıl birlikte olabileceğiz? Ben yabancı düşmanlığına karşıyım, Türkiye'deki etnik ve mezhebi fay hatlarının tahrik edilmesine karşıyım.' yanıtını verdi.Davutoğlu son olarak, bu kırgınlığını Kılıçdaroğlu'na söylediğini ve 'Tabii tabii bunu söyledim. Başta yok böyle bir protokol dedi.' ifadesine yer verdi.