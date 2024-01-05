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Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 7 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Ekleme: 5.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 5.01.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı
Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Trafik polisi olan Fethi Sekin'in teröristlere kahramanca müdahale ettiğini hatırlatan Tunç, 'Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o, hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu. Tabii Musa Can abimiz, mübaşirimiz, burada görevi başında o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu.' diye konuştu.

'TERÖR, İNSANLIK SUÇUDUR, YAŞAM HAKKININ DÜŞMANIDIR'
Bakan Tunç, terörle mücadelenin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, 40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele ettiklerini ve terörün her çeşidiyle mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

'Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.' diyen Tunç, şunları kaydetti:

'Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.'

Ülkenin huzurunu bozmak isteyen, milletin güvenliğini tehdit eden her türlü şer şebekesiyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, 'Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin birlik, bütünlüğünü hiçbir zaman bozdurmayacağız ve ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve Türkiye yüzyılında ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, milletimizi huzurlu bir geleceğe inşallah milletçe hep beraber taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

Törende İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de konuşma yaptı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KUMANDA EDEN MAŞALARLA DA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Bakan Tunç, törenin ardından Fethi Sekin anıtına ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, 'Terör örgütlerini kumanda eden maşalarla da mücadelemizi sürdüreceğiz ve terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadeleden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz ve ülkemizi hep beraber milletimizle birlikte, milletçe birlik, beraberlik içerisinde huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Tunç, yetkililere Fethi Sekin'in şehit edildiği noktanın etrafının çevrilebileceğini söyledi.

Programa şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, kızı Emine Can, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

Öte yandan Fethi Sekin ile Musa Can'ın şehit edilmelerinin 7. yılı nedeniyle İzmir Adalet Sarayı'nda gün içinde lokma döküleceği, adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutulacağı öğrenildi.
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