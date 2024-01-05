8 binden fazla uyuşturucu hapla suçüstü yakaladılar

Uyuşturucu madde satıcılarına seri operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Barbaros Mahallesi ve Güneşli Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan iki adrese baskın yaptı.M.Ç. ve A.U. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; sekiz bin 300 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen dört bin 800 lira nakit para ele geçirildi.'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık' başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.