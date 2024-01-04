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Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!

Bursa'da ailesi üç kuşaktır kuyumcu olan Ahmet Ö., benzeri görülmemiş bir vurguna imza attı. Yavru adını verdiği sistemle yakınlarının altınlarını topladı. Emanet bırakılan altınların karşılığında her ay yüzde 30 komisyon dağıttı! Ancak önceki gece kayıplara karıştı. Çevredekilerin 'İşyerini boşaltıp kaçtı' iddiası üzerine vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Bursa polisinin film gibi operasyonu ile yakalandı. Mağdurlar arasında tanınmış iş insanlarının da olduğu ortaya çıktı! İşte şoke eden vurgunun detayları…

Ekleme: 4.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!
Şaşkına çeviren dolandırıcılık olayı Bursa Osmangazi'de yaşandı. 80 yıldır faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., halkın güvenini kazandı. Yavru adını verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı.

1 AY SONRA YÜZDE 30 KOMİSYON!

Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verilmeye başlandı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara altın üzerinden komisyon verilmesine dönüşen sistemde kişilere yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon verilmeye başlandı. 'Yavru' adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satıldı, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak ödeme yapıldı.

'İŞ YERİNİ BOŞALTIP KAÇTI' İDDİASI

Ancak kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak isteyince ortalık karıştı. Altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı.

Dün gün boyu kuyumcunun kapalı olmasından endişelenen vatandaşlar bilgi almak için aradıklarında ise Ahmet Ö.'ye ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun bir önceki gün akşamdan iş yerini boşaltarak kaçtığı bilgisi yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise soluğu savcılıkta aldı.

Yavru sistemi deşifre oldu: Kuyumcudan 500 milyon liralık vurgun!

SAVCILIK DÜKKANINDA ARAMA YAPTI

Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de kapalı olan kepenkler açılamadı.

500 MİLYONDAN FAZLA PARA TOPLADI

Bursa'nın köklü ailelerinden ve dededen kuyumcu olan Ahmet Ö.'nin kar dağıtım amaçlı kurduğu sistem sayesinde katılımcılardan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi.

4 SAATTE YAKALANDI!

Öte yandan kuyumcu Ahmet Ö.'nün yakalanması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü personeli ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekibin çalışmaları ile Ahmet Ö. ve kuyumcu çalışanı 3 kişi, 4 saatte ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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