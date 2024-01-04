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Yakalanan Mossad ajanları sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) unsurları tarafından İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bağlı oldukları gerekçesiyle yakalanan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınan kişiler, Mossad adına Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetlerini yürütmekle suçlanıyor.

Ekleme: 4.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Yakalanan Mossad ajanları sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34'ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.
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