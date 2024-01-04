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Uzmanlar, 'geliyor' dedi... İstanbul ve bir çok il için alarm verildi: Kutup soğukları kapıya dayandı

Kutup soğukları kapıya dayandı. İstanbul dahil birçok il ve bölgeyi işaret eden uzmanlar, kutup soğuğuyla birlikte yağacak karın 4 gün etkili olacağını söyledi. Ocağın ikinci haftası itibarıyla hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 4.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlar, 'geliyor' dedi... İstanbul ve bir çok il için alarm verildi: Kutup soğukları kapıya dayandı
Uzmanlar, Balkanlar üzerinden gelen kutup soğuklarının Türkiye'yi adeta esir alacağı uyarısında bulundu. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Perşembe-cuma günü 5 günlük yeni rapora göre İstanbul ve çevre illerinde sağanak Doğu ve İç Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Çok bulutlu

KONYA 5°C, 15°C

Çok bulutlu

YOZGAT 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 8°C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 10°C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -3°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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