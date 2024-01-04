Uzmanlar, 'geliyor' dedi... İstanbul ve bir çok il için alarm verildi: Kutup soğukları kapıya dayandı

Uzmanlar, Balkanlar üzerinden gelen kutup soğuklarının Türkiye'yi adeta esir alacağı uyarısında bulundu. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Perşembe-cuma günü 5 günlük yeni rapora göre İstanbul ve çevre illerinde sağanak Doğu ve İç Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.ÇANAKKALE 12°C, 18°CÇok bulutluEDİRNE 3°C, 16°CÇok bulutluİSTANBUL 11°C, 16°CÇok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 19°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 5°C, 13°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 19°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlıHATAY 9°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 12°CÇok bulutluESKİŞEHİR 6°C, 14°CÇok bulutluKONYA 5°C, 15°CÇok bulutluYOZGAT 3°C, 10°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.BOLU 5°C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluDÜZCE 7°C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 11°CÇok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 8°C, 16°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıTOKAT 5°C, 12°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluTRABZON 10°C, 16°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıKARS -6°C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıMALATYA 0°C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluVAN -3°C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 4°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 10°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 4°C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 5°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı