Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’da yasa dışı silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi, sekiz kilo 300 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla suçüstü yakalandı.

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı olan Demirkapı Mahallesi'nde yasa dışı silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan E.Ö. ve G.Y. isimli iki kişiyi operasyonla yakaladı.Farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan iki suç ortağının yakalandığı adreslerde altı ruhsatsız tabanca, bir tabanca sürgüsü, bir tabanca namlusu ve sekiz kilo 300 gram Marihuana maddesi ele geçirildi.