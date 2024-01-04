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Beyaz Gazete
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Türkiye'den Gazze'ye 4'üncü yardım gemisi yola çıktı

AFAD, Gazze’ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesini götürecek 4. yardım gemisinin Mersin Limanı’ndan yola çıktığını bildirdi.

Ekleme: 4.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 4.01.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Gazze'ye 4'üncü yardım gemisi yola çıktı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

Türkiye'den 4. gemi yola çıktı

Bölgede insanlık dramı yaşanırken Türkiye'nin Filistinlilere yardımları sürüyor.

Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesini götürecek 4. yardım gemisinin Mersin Limanı’ndan yola çıktığını bildirdi.

AFAD, İsrail’in yoğun saldırıları altında kalan sivillere yönelik yardımlarının sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 4. yardım gemisi Mersin Limanı’ndan yola çıktı. İçme suyu, çadır ve battaniyeden oluşan 2 bin 334 ton insani yardım malzemesinin yer aldığı gemi, 5 Ocak Cuma günü Mısır’ın El-Ariş limanına ulaşacak.

BM: Sivillerin Gazze'de güvende olmaları gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Nino, güneye doğru yerinden edilmenin salgın hastalıkları artırdığını ifade etti.

Türkiye'den Gazze'ye 4'üncü yardım gemisi yola çıktı

Nino, 7 Ekim 2023'ten bu yana 400 bin kişide bulaşıcı hastalık vakası kaydedildiğini ve yaklaşık 180 bin kişinin de üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarına yakalandığını bildirdi.

Yarısı 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere 136 bin ishal vakası bulunduğunu aktaran Nino, "Gazze'de kamu sağlığı çökmek üzere." uyarısında bulundu.

Nino, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "uluslararası toplumun İsrail'e çözümü dayatması gerektiği" yönündeki ifadeleri ve BM'nin bu konuda ne yapabileceğinin sorulması üzerine, "BM, çok az şey dayatabiliyor. Genel Sekreter'in de yaptığı gibi iki devletli çözüm, barış ve insani ateşkes çağrımızı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının zorla yerinden edilmesiyle ilgili Nino, "Zorla yerinden etmeye tamamen karşıyız. Bu çok açık. Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor. Sivillerin Gazze'de güvende olmaları gerekiyor." diye konuştu.
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