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Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Norveç'te elektrikli araç pazarını yüzde 82'lik rekor bir oranla adeta avcunun içine alan Tesla için şok bir yasak kararı gündeme geldi. Tesla araçları sinyal düğmelerinin riskli bulunması nedeniyle sürücü kurslarında yasaklandı.

Ekleme: 4.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 4.01.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...
Norveç'teki bazı sürücü kursları, Tesla'nın ilk olarak Model S ve Model X'te tanıttığı, ve yakın zamanda çıkan yeni Model 3'te de yerini alan bir özellik nedeniyle yeni Tesla araçlarının kullanılmasını yasaklıyor.

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla, direksiyonun arkasında yer alan klasik sinyal kollarını kaldırarak yerinedireksiyonun üstünde yer alanbasınca duyarlı sinyal düğmeleri koymuştu.

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Firma buna gerekçe olarak da otonom sürüş neticesinde sinyal koluna gerek olmayacak olmasını göstermişti.

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Şirket sinyal vermek için düğmenin daha kolay olduğunu savunsa da birçok kullanıcı yeni yöntemin klasik sinyal kolları kadar pratik olmadığını belirtiyor.

Donanım Haber'de yer alan bilgilere göre, Norveç'teki Harstad Sürücü Kursu'nu yöneten Jåhn Hansen Øyen, kursu için yeni bir araç arıyordu ve listesinin başında Tesla vardı. Øyen yeni Tesla Model 3'ü test etti ve dönüş sinyallerini beğenmemekle kalmadı, aynı zamanda tehlikeli olduğu özel bir durum da buldu: Dönel kavşaklar. Norveç'te, dönel kavşak içindeyken sinyal ile çıkışınızı belirtmeniz gerekiyor. Øyen, direksiyonu çevirirken sinyal düğmesine basmanın zor olduğunu belirtiyor. Norveç'te sürücülük öğrencisi bir kavşakta dönüş sinyalini vermediği takdirde sınavda başarısız oluyor.

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Øyen konuyla ilgili şunları söylüyor: 'Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Doğrudan hayati tehlike oluşturmaz, ancak iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk ortaya çıkıyor.'

Øyen deneyimlerini sürücü kurslarına yönelik bir grupta yayınladıktan sonra, aynı sorunu yaşadıklarını ve riskin öğrencilerde çok daha yüksek olduğunu söyleyen diğer birçok eğitmen tarafından da onaylandı. Birçoğu bu nedenle kuvvetle dokunmatik sinyal düğmelerine sahip Tesla araçlarını yasaklamaya karar verdi. Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin kıdemli danışmanlarından Lars-Inge Haslie, konuyu inceleyeceğini söyledi.

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