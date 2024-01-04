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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fazilet ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan'ı Meclis'te ağırladı. Ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşan Kurtulmuş, "Hayırlı, bereketli ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 4.01.2024 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Numan Kurtulmuş, Fazilet ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan'ı makamında ağırladı.

Kurtulmuş ziyarete dair fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hayırlı, bereketli ömürler diliyorum"

Kutan'a Meclis'te yürürken eşlik eden Kurtulmuş paylaşımına şu notu düştü:

Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık.

Nazik ziyaretleri için Recai Ağabeye teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı ağırladı

Erbakan'la çalıştı

1930 yılında dünyaya gelen Recai Kutan, siyasi hayatına Necmettin Erbakan'ın başkanlık ettiği Milli Selamet Partisi'nde başladı.

Kutan bu partinin Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Kutan, 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

Cezaevinden çıkan Kutan 1983’ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Fazilet ve Saadet Partisi'nde genel başkanlık görevi yaptı

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Kutan, Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi.

Kutan 7 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan olağan kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.
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