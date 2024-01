Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları

Futbol dünyasında patlak veren 'yüksek gelirli fon' vurgununda her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.Camianın ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Levent şube müdürü Seçil Erzan'ın verileri mercek altında.Dava kapsamında Erzan'a ait beyaz kırık telefon ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.Bilirkişi raporu, davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kasasının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda; Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı.Bilirkişi raporunda, Erzan ile Selçuk İnan arasında çok az sayıda mesajlaşma görülürken Emre Belözoğlu ile ise herhangi bir mesajlaşmada bulunmadığı belirlendi.Raporda, Arda Turan ve Terim'in eşi Fulya Terim ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalar yer aldı.Arda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda, Erzan'ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan'ın ise nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor.Konuşmaların devamı ise Arda Turan, kendi parasını kurtarmak için söz konusu fona para aktarabilecek yeni isimler üzerinde duruyor.İşte Arda Turan ve Seçil Erzan arasındaki o mesajlaşmalar:Seçil Erzan; Emre çözecek gibi.Arda Turan; Hoca'ya bir şey dedik mi?Seçil Erzan; Hayır demedik. E.. çözecek gibi.Arda Turan; İnşallah bakalım.Seçil Erzan; Ben inanıyorum yazdı bana da.Arda Turan; İnan bana samimiyetten soruyorum başım tuttu.Seçil Erzan; Sakin ol çözeceğiz.Arda Turan; Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.Seçil Erzan; Sen mi konuşacaksın?Arda Turan; Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce.Seçil Erzan; Düşünüyorum.Arda Turan; Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.Arda Turan; Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor.Seçil Erzan; Pzt ye kadar birinden bulmaya çalışmak.Arda Turan; Pazartesi de olmaz onun işi.Seçil Erzan; Öyle mi demişler.Arda Turan; Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize.Seçil Erzan; Doğru söylüyorsun.Seçil Erzan; Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık.Arda Turan; Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre.Seçil Erzan; Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.Arda Turan; Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor. Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.Seçil Erzan; Var mı onu bilmiyorum.Arda Turan; Yoktur o kadar.Seçil Erzan; Bence de. Yaparsa H. Balta yapar en aklı başında.Arda Turan; Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz. 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.Arda Turan'ın, mesajlaşmaların devamında para istemek için arayabileceği tüm kişileri aradığını söylediği, Erzan'ın ise birkaç yere sorduğunu, haber beklediğini söyleyen mesajla cevap verdiği görüldü.Arda Turan; 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?Seçil Erzan; Net hepsi belli olsun aldırtıcam.Arda Turan; Allah Büyük sende okeyse ben de buraları okeyliycem.Seçil Erzan; Okey Canım.Arda Turan; Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.Seçil Erzan; Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.Arda Turan; Canımsın inşallah iyi olacak her şey...