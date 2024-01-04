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Şanlıurfa'da deprem konutları Ocak ayı sonunda vatandaşlara teslim edilecek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyerek vatandaşları dinledi.

Ekleme: 4.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 4.01.2024 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da deprem konutları Ocak ayı sonunda vatandaşlara teslim edilecek
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem afetleri nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde yapılması planlanan 5 bine yakın konut inşaatının hızla devam ettiğini kaydetti. Çalışmaları yerinde denetlemek üzere dün Haliliye kırsalında yer alan Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerindeki konutları inceleyen Vali Şıldak, vatandaşların taleplerini de dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜ SAHADA DA KENDİNİ GÖSTERİYOR'

Deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara baş sağlığı dileklerinde bulunan Vali Şıldak, alandaki incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmesinde 'TOKİ tarafından ilimizde yapımına başlanan 5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve teslimi inşallah bu ay gerçekleştirilecek. Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar mahallesindeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere ve inşallah ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın bu kadar kısa bir sürede vatandaşlarımıza sunulacak olması devletimizin gücünün sahada da kendini göstermesinin bir neticesidir. Ben konut yapımında emeği geçen işçimizden mühendisimize, vatandaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bir daha böylesine acı olaylarla bizleri karşılaştırmasın. Tekrar deprem afetlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Vali Şıldak, Gürpınar kırsal mahallesindeki temaslarının ardından Yedikuyu mahallesine geçerek benzer konut yapımlarını inceledi. İncelemelerinde Vali Şıldak'a Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Aras, AFAD Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi ve mahalle muhtarları eşlik etti.
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