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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren yolcu olay çıkardı: Tehditler savurdu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu bir anda ortalığı birbirine kattı. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcunun o anları böyle görüntülendi.

Ekleme: 4.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren yolcu olay çıkardı: Tehditler savurduİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle bir dizi olaylar zinciri başladı.

Yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi.

Yanlış firmanın peronuna girdi olay çıkardı: Senin sülaleni bitireceğim

Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” şeklinde tehditler savurarak güvenlik görevlisine karşı agresif tavır sergiledi.

Kontrol altına alınamadı

Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı.

Güvenlik görevlisi H.Ö'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı.

Ortalığı birbirine kattı

Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Yolcular ile güvenlikçiler arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren yolcu olay çıkardı: Tehditler savurdu

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