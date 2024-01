PKK'ya "Pençe Kilit" darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir.Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.237'ye ulaşmıştır.Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir.Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında;- Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde -son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan- 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat,- Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.887 silah ve 792.545 mühimmat ele geçirilmiş, 2.582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.Bu vesileyle Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.Değerli Basın Mensupları,İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de, harekât alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri meydana gelmektedir.Nitekim, son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece; 01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.529'a ulaşmıştır.Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2.113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209.402 olmuştur.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir.Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz.İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.- Beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG GÖKOVA fırkateyni ile Kilis Çıldıroba'da bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlamış,- 03 Ocak'ta ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra;- Karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak,- Personelinin niteliklerini geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,- 03 Ocak'ta NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi başarıyla icra edilmiştir.- 7-16 Ocak tarihleri arasında ise Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de DENİZKURDU-I Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan;- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ALS BUTRINTI ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS OLDENBURG tarafından İzmir'e,- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS BADEN WUERTTEMBERG tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,Ankara'da icra edilen '88'inci Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.Yine, 100'üncü Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında teşvik ödülüne layık görülen Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammet Deveci'yi bir kez daha kutluyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda;Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda 'Mini Akıllı Mühimmat', 'Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR' ve 'Hisar-O Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Sayın Bakanımız, 03 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen yerli ve millî savunma sanayimizin ulaştığı seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılım sağlamıştır.- Askerî gemi projeleri kapsamında Uçak Gemisi tasarım aşaması,- MİLGEM 9-10-11-12'nci gemileri, açık deniz karakol, yeni tip çıkarma ve yeni nesil mayın avlama gemileri ile millî hücumbotun inşası,- Envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler karara bağlanmıştır.- Millî Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri,- Yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için de karar alınmıştır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda;- Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Memur Temini ile Kariyer Uzman Yardımcısı Temini Duyuruları yayımlanmıştır.- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 03-30 Ocak tarihleri arasında yapılabilecektir.Bakanlığımızda ve şanlı ordumuzda görev yapmak isteyenleri bekliyoruz.Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla;- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.Ayrıca, Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde; gece gündüz demeden her türlü şartta büyük bir özveri ile çalışan basın emekçilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şimdiden kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı. 'Türkiye'nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' diyen kaynaklar şunları söyledi:'Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz.Huzur denizi olarak anılan Karadeniz'de başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz.Bu kapsamda, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; Mayın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihininde İstanbul'da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan tarafılarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirilecektir.Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayı hatırlatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine Bakanlık kaynakları 'Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek' yanıtını verdi.Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine 'Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak' dedi.Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası Bedelli Askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili bir soru üzerine MSB kaynakları şunları söyledi:'Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır.'