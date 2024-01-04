Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada

Muhalefette gözler, Özgür Özel-Muharrem İnce görüşmesindeydi.Ancak o görüşme bir türlü yapılamadı.Görüşmenin beklendiği süre zarfında ise İnce ve Özel, iki ayrı konuda ters düştü.Özgür Özel'in, Şeyh Sait olayı için, 'Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir.' demesi ve CHP'nin Meclis'teki teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını, İnce eleştirmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 10.00'da başladı.Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce'den geldi.Görüşmenin 'nezaket' ziyareti olduğu ifade edilse de yerel seçimde iş birliği konusunun da sohbette gündem başlığı olması bekleniyor.İnce, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve tarafların yerel seçimde iş birliği konusunu ele aldıkları kamuoyuna yansımıştı.Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul özelinde yerel seçim için desteğini iletmişti.İnce, ayrıca bir video mesaj da paylaşmış, sandık güvenliği konusunda muhalefete iş birliği çağrısı yapmıştı.Özel, İnce ile yapacağı görüşmenin ardından önce partisinin MYK'sını ardından da Parti Meclisi'ni toplayacak.Daha önceden planlanan MYK ve PM toplantılarında, 200 civarında belediye başkan adayının netleştirilmesi bekleniyor.