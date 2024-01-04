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MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!

Kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında devam ettirdiği vatan nöbetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi. Yayınlanan kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Ekleme: 4.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor. Karla kaplı sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karesi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görenlerin göğsünü kabartan kare...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kare, görenlerin göğsünü kabarttı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karede, şu ifadelere yer verildi:

'Vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını gösterenler'

Öte yandan MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kare...

MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!


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