Mobilya atölyesinde feci ölüm! CNS makinesi ve duvar arasında sıkışıp, öldü

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi.Atölyede temizlik işlerini gerçekleştiren Sadullah Kaya, CNS makinesi ve duvar arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Kaya'nın feci şekilde hayatını kaybettiğini tespit etti.