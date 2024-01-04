  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 4.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT'ten nokta operasyon

Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.

200 kilometre derinlikte harekete geçen MİT'in saha ajanları etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Eylem planı içindeydi

MİT, hedefine terör örgütü PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i yer aldi.

Terörist Ahmet'in Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edildi.

Öldürüldü

Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Güvenlik güçleri, teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristin faaliyetleri

Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi


Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı