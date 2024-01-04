  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde savaş suçu işleyen alan katil İsrail'in, dün geceden bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
Ekleme: 4.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 4.01.2024 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 90 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede devam eden bombardımanında çoğu çocuk ve kadın 22 bin 313 kişi hayatını kaybederken, İsrail güçleri bölgede aralıksız saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri dün geceden bu yana savunmasız sivillere bomba yağdırdı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 20, Filistin Kızılayı'na (PRCS) ait merkeze düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin güneyindeki Refah kentindeki hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

EL-MASAWİ BÖLGESİNE SALDIRI: 14 ÖLÜ

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki El-Masawi bölgesine de saldırdı. Salah ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca Filistinli yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin en gencinin 5 yaşında olduğunu ve tamamına yakınının 10 yaşın altında olduğunu aktardı.

TUBAŞ ŞEHRİNDE 1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrine bağlı Tamun kasabasına baskın düzenledi. İsrail güçlerinin bölgedeki çok sayıda eve düzenlediği baskınlar sırasında vurduğu 29 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN İSTİFA KARARI: SESSİZ KALAMAM

ABD Eğitim Bakanlığı Planlama, Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi özel asistanı Tarık Habaş, Başkan Joe Biden hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ele alış biçimini gerekçe göstererek Eğitim Bakanı Miguel Cardona'ya istifa mektubu gönderdi. Habaş mektubunda, 'Bu yönetimin, önde gelen insan hakları uzmanları tarafından 'İsrail hükümetinin soykırım kampanyası' olarak adlandırdığı masum Filistinlilere karşı işlenen vahşeti görmezden gelmesine sessiz kalamam' ifadeleri yer aldı.

Habaş, Biden'ın başkanlığının başlarında Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci kredisi uzmanlığının geliştirilmesinin bir parçası olarak atanmıştı.
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı