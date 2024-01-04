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İstanbul’un barajlarına yağmur yaradı! Su seviyesi yükseldi...

Son dönemlerdeki yoğun yağmur yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yükseldi. Geçtiğimiz aylarda yüzde 10’a kadar düşen su seviyesinde artış gözlemlendi.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’un barajlarına yağmur yaradı! Su seviyesi yükseldi...Türkiye kış mevsiminin etkilerini yaşıyor.

Kurak geçen yaz, ilkbahar ve kış aylarının başlangıcının ardından yağmur yüzünü gösterdi.

Sinyal veren barajlardaki su seviyesi de böylelikle artmaya başladı.

Su seviyesi yüzde 52 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) son verileri açıkladı.

Yapılan incelemelere göre 4 Ocak itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 52,37 oldu.

İstanbul’da barajların doluluk oranları şu şekilde;

"Ömerli Barajı: Yüzde 69,82, Darlık Barajı: Yüzde 63,73, Elmalı Barajı: Yüzde 84,71, Terkos Barajı: Yüzde 43,82, Alibey Barajı: Yüzde 61,5, Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,97, Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,57, Istrancalar Barajı: Yüzde 44,84, Kazandere Barajı: Yüzde 41,77, Pabuçdere Barajı: Yüzde 25,1."
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