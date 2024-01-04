İstanbul'da servis otobüsü küle döndü! Hareket halindeyken yandı

Hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, bölgeye gelen ekipler ise yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi.

İstanbul Kağıthane'de saat 06.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde hareket halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktı.Seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlarken, sürücü paniğe kapıldı.Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şerife çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.