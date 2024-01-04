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İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı

Sabah saatlerinde okula gitmek üzere seyir haline olan servis sürücüsünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, şoför koltuğuna geçerek 10 öğrenci ve bir hostesi kaçırdı. Kısa süre sonra herkesi indiren şahıs aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Ekleme: 4.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 4.01.2024 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Bu sabah saatlerinde Kadıköy ilçesinde öğrenci servisi kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.

Tuzla'da bölgesine doğru seyir halinde olan araç ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.

10 öğrenci ve hostesi kaçırdı

Bunun üzerine sürücü araçtan inerek lastiğe bakmak istediği sırada şüpheli durumu fırsat bilip şoför koltuğuna geçti.

Ardından 10 öğrenci ve bir hostesin bulunduğu servis aracını hareket ettirdi.

Araçtakileri bırakıp kaçmaya devam etti

NTV'nin aktarımına göre; ne olduğunu anlayamayan servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi.

Zanlı, bir süre sonra araçtakileri Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

Şüpheli aranıyor

İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
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