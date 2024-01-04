İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılığına karşı SMS uyarısı

Ülkemizde fırsatçılar, kolay para avcıları, her gün yeni bir 'dümenle' kendilerine yeni mağdurlar bularak insanların canını yakıyor.Şeytanın bile aklına gelmeyecek planlar yapan bu dolandırıcılar, son dönemde ise en çok telefonla aradıkaları vatandaşlara, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıkları yöntemi kullanıyor.Özellikle yaşlı insanları hedef alan bu ahlaksızlar, bir taraftan insanların teknoloji ile olan sorunlarından faydalanırken bir yandan da korkularına oynuyor.Telefonla aradıkları isimlere kendilerini asker, polis, savcı, istihbarat görevlisi, jandarma olarak tanıtıyor. Dolandırıcılar meslek yalanına inanan kurbanlarına ikinci olarak isimlerinin FETÖ, PKK gibi terör davalarına karıştığı yalanını söylüyor.Bu soruşturmadan isimlerini çıkartmak için ödeme isteyen dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri kurbanlarının varını yoğunu alıp kayıplara karışıyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı belli aralıklarla telefonalra gönderdiği SMS mesajları ile vatandaşları bu konuda uyarıyor.Bugün de Bakanlık'tan bir kısa mesaj yayınlanarak vatandaşlar bu dolandırıcılara karşı uarıldı.Telefonda kendisini Polis Asker Savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETÖ/PDY, PKK vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın.