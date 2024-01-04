Hatay’da sağanak evleri ve iş yerlerini su içinde bıraktı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da olumsuz hava koşulları devam ediyor.İskenderun ilçesinde gece başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.Bunun üzerine cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşanmaya başladı.Özellikle sahil kısmındaki Anıt Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çay Mahallesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.Esnaf Mustafa Kılıç, konuya ilişkin olarak gazetecilere, işletmesinin önüne yaptığı bariyer sayesinde iş yerine su girmediğini ancak bu konuda önlem alınması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi.Bölgede, her yağmur sonrası benzer manzaralar ortaya çıkıyor.Anıt Meydanı'nın olduğu bölgede günlerce su tahliyesi işlemi yapıldı. Ekiplerin kalıcı çözüm bulmaması ise bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.