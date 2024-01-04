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Fed tutanaklarına göre 2024 yılında faiz indirimi sinyali verildi

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, banka yetkililerinin politika faizinin zirveye yakın olduğunu düşündüğü ve 2024'te faiz indirimlerine başlanabileceği yer aldı.

Fed tutanaklarına göre 2024 yılında faiz indirimi sinyali verildi
Ekleme: 4.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, enflasyon konusunda tüm Fed yetkililerinin geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru net bir ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği aktarıldı.

Tutanaklarda enflasyon değerlendirmesi

Hem manşet hem de çekirdek enflasyondaki iyileşmeye dikkati çekilen tutanaklarda, enflasyonun bileşenleri arasındaki ilerlemenin eşit olmadığının gözlemlendiği, enerji ve temel mal fiyatlarının son zamanlarda düştüğü veya çok az değiştiği, ancak temel hizmet fiyatlarının hala yüksek bir hızla arttığı kaydedildi.

Tutanaklarda, banka yetkililerinin gelecekte politika kararlarına etki edebilecek çeşitli riskleri ele aldığı belirtilerek, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği ifade edildi.

Bazı Fed yetkilileri aşırı kısıtlayıcı duruşun risklerine dikkati çekti

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, birkaç yetkilinin Komite'nin gelecek dönemde hedefleri arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

Tutanaklarda, "Politika görünümünü tartışırken yetkililer, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüler, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler." ifadeleri yer aldı.

2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığı vurgusu

Fed yetkililerinin neredeyse tamamının tahminlerinde enflasyon görünümündeki iyileşmeyi yansıtacak şekilde 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü vurgulanan tutanaklarda, ancak yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecede yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğunu da işaret ettiği aktarıldı.

Tutanaklarda, "Birkaç yetkili koşulların hedef aralığını mevcut seviyesinde tahmin ettiklerinden daha uzun süre tutulmasının gerekebileceğini de gözlemledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Banka yetkililerinin genel olarak para politikası kararlarının alınmasında dikkatli ve verilere dayalı bir yaklaşım sürdürülmesinin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağının yinelendiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.
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