Evlerinde kaçak sigara üreten 2 kişi Payda'dan kaçamadı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu Trabzon'un Yomra İlçesinde S.K. (67) ve S.K. (56) isimli kardeşlerin ev ve eklentilerinde kaçak sigara bulundurdukları ve ürettikleri sigaraları ise piyasaya sürdükleri tespit edildi. Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ve Jandarma Tütün ve Çay Tespit Köpeği 'Payda'nın da katılımıyla ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ise 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. ve S.K. kardeşler gözaltına alındı.