Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde ''pedofili'' skandalları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük'e, ''Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'' gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Ekşi Sözlük bu kez App Store ve Play Store'dan kaldırıldı.

Ekşi Sözlük'e geçtiğimiz günlerde pedofili skandalının ardından erişim tamamen engellenmişti.Ekşi Sözlük'ün farklı alan adları ile açtığı "eksisozluk2023.com" 13 Mayıs’ta, "eksisozluk42.com" 15 Mayıs’ta, "eksisozluk1923.com" 14 Aralık'ta, en son olarak "eksisozluk1999.com" ise 24 Aralık’ta erişime kapatılmıştı.Ekşi Sözlük, artık İOS ve Android cihazlarızların uygulama mağazaları arasında yer almıyor.Uygulanan yaptırımlar sonucunda, App Store ve Google Play, Ekşi Sözlük uygulamasını uygulama mağazalarından kaldırma kararı aldı.Geçtiğimiz ay, Ekşi Sözlük üyesi bir kişinin, başka bir üyeye mesaj olarak ''bebek istismarı'' görüntüleri gönderdi.Olayı sosyal medyada duyurmak isteyen sözlük yazarına, Ekşi Sözlük müdahalede bulunmaya çalışarak olayı örtbas etmeye kalkıştı.Yaşanan olayın sosyal medyada duyulmasından sonra ise Ekşi Sözlük'e çok sert tepkiler gelmişti.Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlatıp, siteye erişim engeli getirmişti.