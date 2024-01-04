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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı

2028'e hazırlık olarak yorumlanan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde etkili olma çabası CHP'de kriz çıkartırken kulislerde aday açıklama sürecinin uzamasının sebebinin de çıkan bu Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel gerilimi olduğu konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekleme: 4.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Yerel seçim atmosferine girdi.

Hazırlıklar hızlandı, partilerin aday belirleme süreçleri son aşamasına geldi. CHP'de ise kazan kaynamaya başladı.

CHP'de aday belirleme krizi

Aday açıklama sürecini ağırdan alan CHP'de 'değişim' çağrısında başı çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel'in arasına yerel seçim çatlağı girdi. Şimdiye kadar 300'e yakın adayını açıklayan CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanarak aday listesine son şekli verilecek.

MYK'dan çıkan bu liste Parti Meclisi (PM)'nde oylanacak.

Aday belirleme çekişmesi

Her ne kadar parti kurullarında istişare ile aday belirleniyor imajı verilse de İmamoğlu ve Özel arasıda adaylar üzerinde ağırlık koyma gerilimi yaşanıyor.

Kulislere düşen haberlere göre İmamoğlu; İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istiyor ve bu da CHP'de ve özellikle Özgür Özel cephesinde rahatsızlık yaratıyor.

'Değişimciler kendi içinde bölündü'

Ekrem İmamoğlu'nun 2028'e hazırlık çalışmaları kapsamında kendi ekibini oluştuma çabası olarak yorumlanan bu durum 'değişimciler kendi içinde bölündü' şeklinde ifade ediliyor.

CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği tarihi kongreden hemen sonra Özgür Özel'in dile getirdiği 'kardeşlik hukuku' söylemi de bu yerel seçim sürecinde yerini çekişmeye bırakmış oldu.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
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