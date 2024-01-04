Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de ziyaret ettiği taziye evinde İhlas ve Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde de sabah namazını Eyüpsultan'da cemaatle birlikte kılmıştı.
Türkiye aylar sonra yerel seçimlere gidiyor...
31 Mart'ta düzenlenecek seçimler öncesi adaylığı belli olan isimler çalışmalarını sürdürüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde seçim startını Eyüpsultan'da vermişti.
Sabah namazı için Eyüpsultan'daydı
Sabah namazı için Eyüpsultan'a gelen İmamoğlu vatandaşlarla birlikte saf tutmuştu.
İmamoğlu'nun namaz kıldığı anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bu kez taziye evinde görüntülendi
İmamoğlu bu kez ise bir taziye evinde görüntülendi.
Kur'an-ı Kerim okudu
Arnavutköy'de taziyeye katılan Ekrem İmamoğlu vatandaşların talebi üzerine Kur'an-ı Kerim'i önüne alarak dua okudu.
Ekrem İmamoğlu, İhlas Suresi ve Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu.