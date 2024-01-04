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Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: Kar

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araç kullananlar ise trafikte kontrollü ilerledi.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: KarEdirne güne sisle başladı...

Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: Kar

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Edirne'de yoğun sis sebebiyle tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu.

Vatandaşlar araçları ile trafikte kontrollü seyretti.

Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: Kar

Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne'de son zamanlarda yaşanan hastalıkların kar yağması ile ortadan kalkacağını belirten Davut Gezer, “Havalar soguk ve sisli kar yağmasını bekliyoruz, kar yağar ise hastalıklar biraz olsun ortadan kalkar” dedi.

Çiftçi Bülent Dogaç ise yüksek kesimlerinde azda olsa kar yağdığını ekili alanlar için karın daha faydalı olacağını söyledi. Dogaç, “Geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, ekili alanlara şimdi kar lazım, yüksek kesimlerinde Balkan köylerinde yağdı fakat bize kadar gelmedi. Bekliyoruz kar yağmasını“ ifadelerini kullandı. Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

Edirne'de sis etkili oluyor! Vatandaşların tek umudu: Kar


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