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Ece Ronay’a büyük şok! Güzellik merkezine haciz geldi!

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Ekleme: 4.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Ece Ronay’a büyük şok! Güzellik merkezine haciz geldi!Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ece Ronay’a büyük şok! Güzellik merkezine haciz geldi!

EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

Güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasına ilişkin devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta "Mala zarar verme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan ünlü fenomenin ifadesine GÜNAYDIN ulaştı.

1 yıl evli kaldığı Mehmet Bilir'in kendisine ait isim hakkı olan güzellik merkezlerini başkalarına sattığını söyleyen Ronay, eski eşinin işlettiği Kurtköy şubesinde mailorder yapıldığına dair mesaj aldığını, eski eşinin Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüştüğünü ve alacağı olmadığı halde kendisinden 9 milyon lira istediğini ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ünlü fenomen Ece Ronay'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli, 18 Aralık 2023 tarihinde adliyeye getirilmişti.

Şüphelilerden Mehmet A., Serhat G. ve Uğur E. "Silahla tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli makamlarca tutuklanırken fenomen Ece Ronay, "Mala zarar verme" suçundan, şüpheli Berat E. "Silahla tehdit" suçundan, 18 yaşından küçük şüpheli Rahmi E. de ""Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÜNLÜ FENOMENDEN ESKİ EŞİNE "KARANLIK TİPLER" İDDİASI

Savcılıkça yürütülen soruşturma hızla devam ederken konuyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. GÜNAYDIN, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan ünlü fenomen Ece Ronay'ın ifadesine ulaştı.

Ünlü fenomen olayla ilgili ifadesinde, eski eşi Mehmet Bilir'le yaklaşık bir yıl evli kaldığını, en başta "Ece Ronay Güzellik Merkezi" isim hakkının kullanılmasına kendisinin rıza verdiğini, fakat sonrasında eski eşinin kendisine ait isim hakkını başkalarına satmaya başladığını, işyerine gittiğinde pos cihazından veya yapılan ödemelerin doğrudan Vural K. isimli şahsa direkt gittiğini ve eski eşi Mehmet Bilir'in "karanlık" diye tabir edilen insanlarla ilişki kurduğunu öğrendiğini söyledi.

"EŞİMİN İŞLETTİĞİ ŞUBEMDE MAİLORDER YAPILDIĞINA DAİR MESAJ ALDIM"

Ünlü fenomen Ronay, ifadesinin devamında eski eşinin aynı zamanda Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüşmeye başladığını duyduğunu, bir gün "Muhammet Yakut" ismiyle sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan "Sen temiz ticaret yapıyorsun ama senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mailorder yapıyor" şeklinde mesaj aldığını, bu durumu eski eşiyle paylaştığı, eski eşinin kendisinden alacağı olmadığı halde 9 milyon lira istediğini, Mehmet Bilir'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptığını, sonrasında kurşunlanma olayının meydana geldiğini ve kendisinin hedef göstermediğini, olayla da ilgisinin bulunmadığını dile getirerek suçlamaları kabul etmedi.

Ece Ronay’a büyük şok! Güzellik merkezine haciz geldi!
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