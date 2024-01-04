Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Hapis cezası ertelenmeyince hakime saldırdı
ABD'de Las Vegas Yargıcı Mary Kay Holthus, kefaletle serbest bırakılmasını reddettiği sanık Deobra Delone Redden tarafından saldırıya uğradı. Resmen uçarak Holthus'a saldıran Redden’in defalarca yumruk attığı görüntülere yansıdı.
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen 30 yaşındaki Deobra Redden isimli sanığın hakime saldırdığı görüntüler dünyada olay oldu.
Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Hakim Mary Kay Holthus, sabıka dosyası kabarık olan sanık Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.
UÇARAK HAKİME SALDIRDI
Hakimin şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine halak kırıklığı yaşayan ve büyük bir şok geçiren Deobra Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye uçarak atladı. Saldırı karşısında ne yapacağını şaşıran Hakim Holthus kürsünün altında saklandı. Güvenlik güçleri de Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.
DÜNYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
Dünyada büyük ses getiren görüntü sonrası yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler, milyonlarca kez izlendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
3 sabıkası bulunan Deobra Redden, 2023 yılında bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmıştı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen 30 yaşındaki sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti. Cezadan yırtamayacağını anlayan sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.
Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Hakim Mary Kay Holthus, sabıka dosyası kabarık olan sanık Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.
UÇARAK HAKİME SALDIRDI
Hakimin şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine halak kırıklığı yaşayan ve büyük bir şok geçiren Deobra Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye uçarak atladı. Saldırı karşısında ne yapacağını şaşıran Hakim Holthus kürsünün altında saklandı. Güvenlik güçleri de Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.
DÜNYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
Dünyada büyük ses getiren görüntü sonrası yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler, milyonlarca kez izlendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
3 sabıkası bulunan Deobra Redden, 2023 yılında bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmıştı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen 30 yaşındaki sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti. Cezadan yırtamayacağını anlayan sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.