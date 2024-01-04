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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...

CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle...

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...
Ekleme: 4.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 4.01.2024 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...
CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

İŞTE O MİLLETVEKİLLERİ...
Dosyaların 4'ü CHP, 4'ü DEM Parti ve 1'i TİP milletvekiline ait. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."
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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...
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