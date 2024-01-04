Dere yatağında altın arayışı: Jandarma suçüstü yakaladı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken, dere yatağında hareketlilik olduğunu fark etti.Ekipler, kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle altın arayan 6 şüpheliyi tespit etti. İzinsiz altın arayan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. gözaltına alındı. Kurulan düzeneğe el koyulurken, 6 şüpheli hakkında 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.