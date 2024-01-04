Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.Erdoğan burada gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı.Erdoğan şöyle konuştu:'Açıklayacağımız adaylar hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azmi olacaktır.İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız. Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.Bu güzel salonumuzu görevceksiniz. Bu salonda strateji belgemizi açıklayacağız.'