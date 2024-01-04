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Binlerce kişi merak ediyordu: 2024 Hac fiyatları açıklandı

Milyonlarca Müslüman Hac vazifesini yapmak ve kutsal toprakların manevi atmosferini solumak için gün sayıyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de 2024 hac fiyatları diyanet. Diyanet tarafından açıklanan 2024 Hac ücretlerine ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...

Ekleme: 4.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Binlerce kişi merak ediyordu: 2024 Hac fiyatları açıklandıMüslümanların her yıl heyecanla beklediği hac mevsimine kısa bir zaman kala Hac fiyatları merak edilerek araştırılmaya başladı. Peki, 2024 Hac fiyatları ne kadar oldu? Hac tarihleri ne zaman?

Her sene hac fiyatları da değişim gösteriyor. Yeni biri yıla girilmesi ve hac dönemine kısa bir süre kalmasının ardından en çok araştırılan konular arasında hac zamanı ve 2024'te hac fiyatları oldu. Türkiye'den gitmeyi bekleyen binlerce hacı adayı İslam'ın şartlarından birini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kutsal topraklarda yapılacak olan bu yolculuk Diyanet aracılığı ile yapılacağı gibi, özel seyahat şirketleri ile de yapılabiliyor.

Önceki yıllardaki gibi 2024 Hac organizasyonlarının fiyatları Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile belirlenmektedir.

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?
4 kişilik odada kişi başı - 24.500 SAR (yaklaşık 194 Bin 500 TL)

3 kişilik odada kişi başı - 26. 500 SAR (yaklaşık 210 Bin 500 TL)

2 kişilik odada kişi başı - 28. 500 SAR (yaklaşık 226 Bin TL)

Diyanet tarafından organize edilen hac turlarında, farklı konaklama seçenekleri mevcuttur. Fiyatlar da konaklama türlerine göre belirlenmektedir. Yukarıdaki fiyatlar normal konaklama kapsamındadır.

Konaklama türleri ise, otelin yıldız sayısına, kaç kişilik oda olduğuna, Mekke-i Mükerreme'ye ve Mescid-i Nebevi'ye olan uzaklığına ve imkanlarına göre belirlenmektedir.

Normal konaklama türlerinde yer alan otellerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye olan uzaklığı ortalama 700 metre, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 kilometredir.

Yakın mesafe konaklama kapsamında ise, 2 kişilik odada kişi başı konaklama ücreti 35.500 SAR (ortalama 282 Bin TL) ile 60.500 SAR (ortalama 480 Bin TL) arasında değişkenlik göstermektedir.

3 kişilik odada kişi başı konaklama ücreti ise 29.000 SAR (ortalama 230 BİN TL) ile 34.000 SAR (ortalama 270 Bin TL) arasında değişmektedir.

2024 HAC ÇOCUK FİYATLARI
2024'te Çocuklar için ise fiyatlar şöyle belirlendi:

2-3-4 kişilik odada 0-24 aylık bebekler- 7.200 SAR

2-3-4 kişilik odada 3-7 yaş çocuklar- 14.000 SAR

2-3-4 kişilik odada 7-12 yaş çocuklar- 15.350 SAR

2024 HAC TARİHLERİ NE ZAMAN?
2024 yılı Haccı gidiş ve dönüş tarihleri şöyle belirlenmiştir:

GİDİŞ- 9 Mayıs ve 12 Haziran arası

DÖNÜŞ- 22 Haziran ve 17 Temmuz arası
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