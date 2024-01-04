Başkan Erdoğan, Özgür Özel’den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kazandığı manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle manevi tazminata mahkum edildi. Özel'den tahsil edilen 65 bin lira manevi tazminat, Başkan Erdoğan tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.