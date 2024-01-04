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Bakan Göktaş: Kırsal bölgelerde yaşayan 31 bin çocuğumuza destek sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2021 yılından bu yana 'Çocuklar Güvende' ekipleri aracılığıyla kırsal bölgelerde yaşayan 31 bin çocuğa ulaşarak, ihtiyaç duydukları desteği sağladıklarını açıkladı.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş: Kırsal bölgelerde yaşayan 31 bin çocuğumuza destek sağladık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Çocuklar Güvende' ekipleri aracılığıyla 51 ilde kırsal bölgelerdeki çocukların okula devamının sağlanması, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, ailelere ihtiyaç duydukları alanda rehberlik yapılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gibi birçok konuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek, onları önlenebilir risklerden korumak amacıyla önleyici ve koruyucu hizmetlere ağırlık verdiklerini bildiren Bakan Göktaş, 'Koruyucu hizmetler kapsamında çocukların ve ailelerin risk durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için eğitim, sağlık, danışmanlık gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Koruyucu önleyici hizmetler kapsamında sahada çocuk koruma alanında en geniş ve en kolay uygulanan tarama yöntemi olan 'Çocuklar Güvende' programımızı uyguluyoruz' dedi.

Kırsal bölgelerde sosyal hizmet ve yardımlara ihtiyaç duyan çocuklara yönelik çalışmalar için bu yıl içerisinde psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı ve sosyologlardan oluşan 558 personel görevlendirildiğini kaydeden Bakan Göktaş, 'İl müdürlüklerimiz bünyesindeki Çocuklar Güvende ekiplerimiz, çocukların ihtiyaçlarını tespit ederek bu konuda yönlendirme yapıyor, çocuklara ve ailelere yardımcı oluyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana Çocuklar Güvende ekiplerimiz aracılığıyla kırsalda yaşayan 31 bin çocuğa ulaşarak, ihtiyaç duydukları desteği sağladık. Buna ek olarak 14 bin aileye de rehberlik hizmeti verdik' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kırsal bölgelerde çalışmalar yürüten ekiplerin 6 bin 110 köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştüğünü vurgulayarak, ayrıca çalışmaların başladığı günden bugüne 1330 çocuk için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verdiklerini kaydetti.
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