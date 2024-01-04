Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaynaklı güncellenen pompa satış fiyatları sonrası indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25,6 artması üzerine pompa satış fiyatlarında da yükseliş yaşandı.ÖTV kaynaklı artışların gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasının ardından bu sefer de indirim haberi geldi.İndirimin motorin grubunda gerçekleşmesi beklenirken benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.