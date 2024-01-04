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Antalya'da ev sahibi kiracıya saldırdı: 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde yaşandı

Antalya’nın Serik ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira artışı iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay anında küçük bir çocuğun da tüm yaşananlara şahit olduğu görüldü. İkili arasında çıkan arbede, tarafların birbirinden şikayetçi olması ile sonuçlandı.

Ekleme: 4.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 4.01.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da ev sahibi kiracıya saldırdı: 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde yaşandıAntalya'nın Serik ilçesinde kiracı Ferdi Çelikdöven'in kirasını ev sahibi B.K.K. iddiaya göre bin 800 liradan 10 bin liraya çıkardı.

Taraflar bunun üzerine tartışma yaşadı ve mahkemelik oldu. Mahkeme süreci devam ederken Ferdi Çelikdöven ile B.K.K. arasında yine evden çıkıp çıkmama konusunda tartışma ve kavga yaşandı.

Bu sırada kavgaya şahit olan B.K.K.'nın diğer kiracısı bir kadın ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Bir ev sahibi-kiracı kavgası daha...

Taraflar bir yandan kavga etmeyi sürdürürken, diğer yandan da birbirlerine hakaret ve küfürler etmeye devam etti.

Antalya'da ev sahibi kiracıya saldırdı: 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde yaşandı

Tüm bu yaşananlara ise 4 yaşındaki kız çocuğu şahit oldu. Kavganın bitiminde görüntü çekmeye devam eden diğer kiracının, 'Gül gibi evine baktım. Kiranı, faturalarını ödüyorum. Yüzde yüz zam yaptın, yine de kabul ettim' dediği anlar yer aldı.

'Bin 800 liradan 10 bin lira yapmak istedi'

Yaklaşık 2 yıldır kiracı olduğu evin ev sahibi tarafından kirasının bin 800 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını ileri süren Ferdi Çelikdöven, '2021 yılının Haziran ayından beri bu evde kiracı olarak oturuyorum. Kira sözleşmem bittikten sonra ev sahibimiz bin 800 liradan 10 bin lira yapmak istedi. Kira sözleşmemiz olduğunu söyleyerek kabul etmedim. Bunun üzerine o da, 'evimden çık' dedi. Ben de kiracı haklarım olduğunu ve çıkmayacağımı söyledim. Sonra tartışmamız oldu. Avukata giderek dava açtı ve hukuki süreç başladı. 2 ay sonra mahkememiz var. Her ay geliyor ve aramızda tartışmalar yaşanıyor. En son geldiği vakit evimizin önünde, 4 yaşındaki kız çocuğumun yanında bana, 'evimden niye çıkmıyorsunuz' diye hakaretlerde bulundu ve küfretti. Çocuğumun yanında konuşmayalım desem de elindeki sopayla kafama vurup beni darp etti. Daha sonra hırsını alamayarak üzerime yürüdü. Eşi araya girip durdurdu. Darp raporu alıp emniyete şikayette bulundum. Hukuki süreç devam ediyor' şeklinde konuştu.

Ev sahibi: 5 aydır kira ödemiyor

Ev sahibi B.K.K. ise yapılan telefon görüşmesinde, Ferdi Çelikdöven'in 5 ay kira ücretini ödemediğini, diğer kiracısının da kızının eşyalarını taşıması için çıkmasını istediğini, bu yüzden kiracılarıyla tartışma yaşadığını ve arabasına zarar verdiklerinden dolayı aralarında kavga çıktığını söyledi.

Antalya'da ev sahibi kiracıya saldırdı: 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde yaşandı

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