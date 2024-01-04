Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları yeni yıla rekor kırarak başladı. Şu sıralarda ons altın tarafındaki düşüşten etkilenen altın gram fiyatı rekor yükselişlerine ara verdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları düşecek mi artacak mı' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafındaki beklentilerini açıkladı.ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed tutanaklarına göre para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer ise 2024 yılında faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi ise piyasalar tarafından dikkat çekti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken beklentilerini paylaştı.İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:'Ons altın tarafında 2063 dolar seviyesi var karşımızda yine 2024 yılı itibariyle 2000 dolar dip seviyesi gram altında da 2000 TL dip seviyesi olacak.Yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 2150-2250 lira, ons altın tarafında 2150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum.Yılın tamamına baktığımızda ons altın tarafında 2350 dolar seviyesi öngörüm var. Gram altın TL fiyatında yılın ilk çeyreğinde 2150 TL yılın ortalarında 2500-2700 TL seviyesi daha sonra yıllık bazda 3000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacaktır.Gram altın tarafında her ay yeni bir rekor tazeleyen bir fiyatlama karşımızda olmaya devam edecek.Elinde altın bulunduran yatırımcı satış için acele etmemesi gerekiyor.2024 yılında altın çağı yaşanacağı için en fazla getiri gram altın tarafında olacağını söyleyebilirim.Altın borçlanılmamalı ama borçlanmak durumundaysanız 3000 TL seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.'