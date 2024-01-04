  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

AK Parti, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında beyanname ve aday belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Partinin kampanya ekibi beyannamenin ismini "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik" olarak belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ismi beğendiği öğrenildi . Bu hafta taslak beyannamenin tamamlanıp haftaya Başkan Erdoğan'a sunularak son şeklinin verilmesi bekleniyor.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
Ekleme: 4.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 4.01.2024 - 08:36 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
7 bölümden oluşması planlanan beyannamenin yaklaşık 200 sayfa olması öngörülüyor. Beyanname 13 Ocak'ta basılacak. Gerçek belediyecilik teması üzerinde şekillenen beyannamede, şehircilik ön plana çıkacak.

Sürdürülebilir şehir vurgusu da beyannamede olacak. Beyannamede kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Başıboş sokak hayvanlarına çözümlerden, trafik sorunlarına, yatay mimariden, alternatif ulaşım ağlarına kadar vatandaşın sorunlarına somut çözümler olacak. Lansman, 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda yapılacak

'TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK'

AK Parti, seçim çalışmalarını aşama aşama bir düzen içerisinde sürdürüyor. YSK seçim takviminin 1 Ocak itibariyle başlamasının ardından AK Parti'de çalışmalarında üst aşamaya geçti. Bir taraftan aday isimleri belirlenirken diğer taraftan kampanya ekibi de beyanname üzerine beyin fırtınası yapıyor.

1994'te Erdoğan başkanlığında Türkiye'ye model olan AK Parti belediyeciliğinin yanı sıra vatandaşa yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak. Bu kapsamda bir marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledi.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

15 ALT BAŞLIKTA VATANDAŞA HİTAP EDİLECEK

Kampanya tıpkı Türkiye Yüzyılı programındaki gibi gerçek belediyecilik de 15 alt başlıkta ele alınacak. Gerçek, şeffaf, adaletli, eşitlikçi ,üretken , vizyoner, yeni şehircilik trendleri, kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, güvenli belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

Kampanya ekibi haftalar öncesinde bakanlıklarla bir araya gelerek somut projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kentleşmeyi artıracak, vatandaşların sosyal-ekonomik hayatına katkı sağlayacak projeler not edildi. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak.

Başta Ankara ve İstanbul'da trafik ve yol projeleri ile seçmenin hayatına dokunan ve muzdarip olunan konulara çözüm üreten vaatler sunulacak. Özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere özel olarak da 'Seyreltilmiş şehir' kavramı da kampanyanın bir başka unsuru olacak. AK Parti'nin seçim kampanyası üç bölümden oluşacak. AK Parti yönetimindeki belediyeler, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesine yönelik ayrı söylemler geliştirilecek.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

ŞEHİRLERİN KİMLİKLERİ KÜLTÜRLERİ YAŞATILACAK

Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar öp plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak. AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak.

Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek. Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Depreme karşı dirençli şehir vurgusunun yanı sıra yatay mimariye dikkat çekilecek.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

SİMDİ SIRA BELEDİYE BAŞKANI İSİMLERİNDE

Öte yandan Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde belediye başkan adayları için isim bazlı çalışmalar yürütüyor. İllere özel temayül yoklamalarının bitmesinin ardından Erdoğan, aday adayları arasında elemeler yaptı.

AK Parti kazanacak adaylar için ince eleyip sık dokuyor ve işini ciddiyetle yapıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın akşam geç saatlere kadar üst komisyondaki kurmayları ile birlikte isimler üzerine bizzat çalıştığı öğrenildi.
















Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı