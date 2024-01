AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’

7 bölümden oluşması planlanan beyannamenin yaklaşık 200 sayfa olması öngörülüyor. Beyanname 13 Ocak'ta basılacak. Gerçek belediyecilik teması üzerinde şekillenen beyannamede, şehircilik ön plana çıkacak.Sürdürülebilir şehir vurgusu da beyannamede olacak. Beyannamede kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Başıboş sokak hayvanlarına çözümlerden, trafik sorunlarına, yatay mimariden, alternatif ulaşım ağlarına kadar vatandaşın sorunlarına somut çözümler olacak. Lansman, 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda yapılacakAK Parti, seçim çalışmalarını aşama aşama bir düzen içerisinde sürdürüyor. YSK seçim takviminin 1 Ocak itibariyle başlamasının ardından AK Parti'de çalışmalarında üst aşamaya geçti. Bir taraftan aday isimleri belirlenirken diğer taraftan kampanya ekibi de beyanname üzerine beyin fırtınası yapıyor.1994'te Erdoğan başkanlığında Türkiye'ye model olan AK Parti belediyeciliğinin yanı sıra vatandaşa yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak. Bu kapsamda bir marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledi.Kampanya tıpkı Türkiye Yüzyılı programındaki gibi gerçek belediyecilik de 15 alt başlıkta ele alınacak. Gerçek, şeffaf, adaletli, eşitlikçi ,üretken , vizyoner, yeni şehircilik trendleri, kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, güvenli belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak.Kampanya ekibi haftalar öncesinde bakanlıklarla bir araya gelerek somut projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kentleşmeyi artıracak, vatandaşların sosyal-ekonomik hayatına katkı sağlayacak projeler not edildi. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak.Başta Ankara ve İstanbul'da trafik ve yol projeleri ile seçmenin hayatına dokunan ve muzdarip olunan konulara çözüm üreten vaatler sunulacak. Özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere özel olarak da 'Seyreltilmiş şehir' kavramı da kampanyanın bir başka unsuru olacak. AK Parti'nin seçim kampanyası üç bölümden oluşacak. AK Parti yönetimindeki belediyeler, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesine yönelik ayrı söylemler geliştirilecek.Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar öp plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak. AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak.Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek. Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Depreme karşı dirençli şehir vurgusunun yanı sıra yatay mimariye dikkat çekilecek.Öte yandan Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde belediye başkan adayları için isim bazlı çalışmalar yürütüyor. İllere özel temayül yoklamalarının bitmesinin ardından Erdoğan, aday adayları arasında elemeler yaptı.AK Parti kazanacak adaylar için ince eleyip sık dokuyor ve işini ciddiyetle yapıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın akşam geç saatlere kadar üst komisyondaki kurmayları ile birlikte isimler üzerine bizzat çalıştığı öğrenildi.