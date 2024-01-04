  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun ilgi

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı bölgeye yönelik özel çalışma yapacak. Yapılacak çalışmalarla depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar kamuoyuna açıklanacak.

Ekleme: 4.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 4.01.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun ilgi
Türkiye aylar sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Partiler ise bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

Aday tespit çalışmalarını büyük oranda tamamlayan, 7 ve 15 Ocak'ta belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacak AK Parti'nin saha çalışmasına dönük programı da netleşmeye başladı.

Deprem bölgesine özel çalışma

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, deprem bölgesine yönelik özel bir program hazırlanıyor.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı deprem bölgesine ayırması planlanan program kapsamında, depremzedelerle bir araya gelinmesi ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Beyanname çalışmasına hız verildi

Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.

Bu çerçevede partinin Çevre, Şehir ve Kültür, Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar başkanlıkları başta olmak üzere diğer ilgili birimlerinden, beyannamenin alanlarını içeren bölümlerini tamamlamaları istendi.

Yarına kadar gelmesi beklenen veriler, bir araya getirilerek üzerinde çalışılacak ve beyannameye son şekli verilecek.

Beyannamede özellikle katılımcı belediyecilik, hizmet, icraat ve çevre belediyeciliği, kültür ve sanat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler üzerinde duruluyor.
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı