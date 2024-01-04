AK Parti'de aday adaylığı süreleri uzatıldı

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti’de aday adaylığı başvuru süreleri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ başvurularının 31 Ocak tarihine uzatıldığı açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarıyla ilgili tarihin uzatıldığını açıkladı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarıyla ilgili tarihin uzatıldığını açıkladı.